شكرا لقرائتكم خبر عن «لم أقابله إلا بعد الإغلاق».. من يختاره «كلوب» من أساطير ليفربول ليلعب في الفريق الحالي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، النجم ستيفن جيرارد، قائد الريدز السابق، كواحد من أساطير ليفربول يمكنه اللعب مع الفريق الحالي.

وفي حوار نشره الموقع الرسمي للنادي، سُئل المدير عن اللاعب المعتزل الذي يرغب في جلبه للعب مع فريق الريدز.

ورد كلوب: «هذا أمر سهل. ستيفن جيرارد. الجزء المضحك هو أنني أعتقد أنني أعيش منذ أربع سنوات ونصف في نفس المدينة التي يعيش بها ستيفن جيرارد ولم أقابله من قبل، ولكن منذ الإغلاق رأيته بالفعل ست أو سبع مرات».

وأوضح: «أذهب لتمشية الكلاب أو الركض أو أيا كان، وهو يسير مع العائلة وأشياء من هذا القبيل لذا رأينا بعضنا البعض أكثر من قبل. ذات يوم كنت على الهاتف مع جيرارد هولييه والتقيت ستيفن جيرارد في نفس اللحظة، لذا كان ذلك رائعًا حقًا، يحدث هذا النوع من الأشياء فقط في الإغلاق فقط، لذا حدثت لي بعض الأشياء الإيجابية أيضًا».

ستيفن جيرارد ويورجن كلوب