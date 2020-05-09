شكرا لقرائتكم خبر عن «كافاني» يدرس البقاء في باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس النجم الأوروجواني إيدنسون كافاني التخلي عن فكرة الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان وتجديد عقده مع النادي قبل انتهاءه في الصيف ليبقى ضمن صفوفه الموسم القادم.
وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن «كافاني» قد يعود في قراره بالرحيل عن ملعب حديقة الأمراء كلاعب حر عقب انتهاء عقده.
ويجذب اللاعب الدولي الأوروجواني اهتمام عدد من الأندية وعلى رأسها كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، إذ يرغب مدرب الأول دييجو سيميوني عن تعزيز خط هجومه، في الوقت الذي يبحث فيه مدرب الثاني أنطونيو كونتي عن بديل لمهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي يبدو قريبًا من الرحيل إلى برشلونة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن اللاعب قد يوقع على عقد جديد مع الفريق الباريسي ليبقى في النهاية في النادي رغم كل التكهنات عن اقتراب رحيله.
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