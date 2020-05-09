شكرا لقرائتكم الزمالك عن تصريحات أسامة نبيه: "خرافات" ولم نحصل على بطولاتنا بالتفويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادى الزمالك، اليوم، السبت، بيانا رسميا، عبر موقعه الرسمى بشأن التصريحات الأخيرة التى أدلى بها أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب ولاعب الفريق الأبيض الأسبق التى قال فيها إنه عندما لعب مع غزل المحلة ضد الزمالك لم يستطيع التسجيل فى شباك الفريق الأبيض.

وجاء بيان الزمالك كالتالى:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور أن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة، بعد ما ردده بخصوص مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر في أحد البرامج ، مشددا على أن اللاعب أساء لنفسه و لكي يكسب شعبية مزيفه وسط جماهير الزمالك أطلق هذه التصريحات التي تسيء لنادى الزمالك العريق .

ويشدد مجلس إدارة الزمالك على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه و ليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره ويحذر الزمالك، أسامة نبيه الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة.

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وسطاء يتدخلون لحل أزمة أسامة نبيه مع غزل المحلة

فيما تدخل بعض الوسطاء لحل أزمة أسامة نبيه، المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى، مع غزل المحلة، بعد تصريحاته التليفزيونية التى أثارت جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة وجاء تدخل الوسطاء بتقديم مقترحات لحل أزمة تصريحاته الأخيرة وعلى رأسها تقدم أسامة نبيه باعتذارا رسميا من خلال فيديو يقوم بتصويره للاعتذار عن تلك التصريحات التى قال فيها إنه عندما لعب مع غزل المحلة ضد الزمالك لم يستطيع التسجيل فى شباك الفريق الأبيض، إلى جانب عقد جلسة بينه وبين مسؤولي غزل المحلة لحل الأمور، بعدما أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.

وقال أسامة نبيه فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

وجاء نص البيان الذى أصدره نادى غزل المحلة كالتالى: "نظراً لما بدر من المدعو/أسامة نبية من تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي/سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمدة إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بين فريقى نادى غزل المحلة ونادى الزمالك وذلك خلال فترة تواجدةبالنادى طرفنا.

وقررت إدارة نادى غزل المحلة تقديم شكوى بالاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن هذه التصريحات غير المسئولة، حيث إن هذا الشخص يعد أحد العناصر الموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم فى مصر، والتى يديرها الاتحاد المصرى، مع الاحتفاظ الكامل بحق النادى فى التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التى من كونها ومن شأنها الحفاظ على اسم وكيان وعراقة نادى غزل المحلة احد أكبر الأندية الشعبية والجماهيرية فى مصر والدول العربية والافريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة على بطولة الدورى الممتاز، حيث بدأ السير فى الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادى المادية والأدبية المترتبة على ذلك، وسوف نوالى السادة مشجعى النادى و المتابعين بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك خلال الفترة القادمة ان شاء الله، والله ولى التوفيق".