شكرا لقرائتكم حسن يسرى: الجزيرة اشترانى "حارس" وهو سبب تسميتى "ماير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن يسرى لاعب يد الزمالك، أنه بدأ مشواره مع كرة اليد كحارس مرمى في نادى عين الصيرة، والذى من خلاله انتقلت إللى نادى الجزيرة.

وقال حسن يسرى لاعب يد الزمالك خلال استضافته في برنامج"1911" بقناة الزمالك: أن سبب تسميتى "ماير" أننى كنت حارس مرمى في بدايتى والجزيرة اشترانى كحارس من عين الصيرة.

وعن المدربين المؤثرين في حياته، قال نجم اليد: عن شكرى المحمدى مدرب نادى عين الصيرة سبب تعليمى كرة اليد، كما أن فلاديمير غير مسيرة كرة اليد من القوة إلى السرعة الأوروبية.

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وأضاف حسن يسرى: "قعدنا سنة و3 أشهر من غير ما ناخد مستحقات وخدنا 4 بطولات..دى حاجة واللعب حاجة تانية، لأن جيلى لديه إصرار على تحقيق البطولات رغم ما نتعرض له من ظروف صعبة في دول أفريقيا".