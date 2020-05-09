شكرا لقرائتكم حسن يسرى: أحمد الأحمر أحسن موهبة في العالم.. والوصيف بمثابة الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن يسرى لاعب يد الزمالك، أن أحمد الأحمر لاعب المنتخب ونادى الزمالك أحسن لاعب كرة يد في العالم من حيث المهارة والموهبة.

وقال حسن يسرى لاعب يد الزمالك خلال استضافته في برنامج"1911" بقناة الزمالك: "هناك لاعبون في كرة اليد متميزون ولكن أحمد الأحمر أحسن موهبة ومهارة في العالم ولم أرى مثله".

وعن بطولاته الأفريقية، قال يسرى: حققت 15 بطولة أفريقيا مع الزمالك بسبب إصرار لاعبى جيلى، وقعدنا سنة و3 أشهر من غير ما ناخد مستحقات وخدنا 4 بطولات، لأن دى حاجة واللعب حاجة تانية، ولو خدنا المركز الثانى في أي بطولة كنا نقعد نعيط وكان بمثابة الخسارة لينا، مؤكدا أن بطولة 2016 هي أكثر البطولات التي اعتز بها".

وأضاف حسن يسرى، أنه بدأ مشواره مع كرة اليد كحارس مرمى في نادى عين الصيرة، والذى من خلاله انتقلت إلى نادى الجزيرة، وأن سبب تسميتى "ماير" أننى كنت حارس مرمى في بدايتى والجزيرة اشترانى كحارس من عين الصيرة.

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وعن المدربين المؤثرين في حياته، قال نجم اليد: عن شكرى المحمدى مدرب نادى عين الصيرة سبب تعليمى كرة اليد، كما أن فلاديمير غير مسيرة كرة اليد من القوة إلى السرعة الأوروبية.

وأضاف حسن يسرى: "قعدنا سنة و3 أشهر من غير ما ناخد مستحقات وخدنا 4 بطولات..دى حاجة واللعب حاجة تانية، لأن جيلى لديه إصرار على تحقيق البطولات رغم ما نتعرض له من ظروف صعبة في دول أفريقيا".