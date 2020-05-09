شكرا لقرائتكم رغم الاعتذار.. "نار" أسامة نبيه تزداد اشتعالا.. المحلة يرفض والزمالك يتبرأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم تنطفئ النار التى أشعلها أسامة نبيه لاعب الزمالك وغزل المحلة ومدرب منتخب مصر السابق، بعد التصريحات التى أدلى بها عن رفضه التسجيل فى مرمى أبناء ميت عقبة حينما كان مُعاراً منه لصفوف غزل المحلة، فى قبل نهائى كأس مصر.

الأزمة بدأت حينما قال نبيه فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أمس، الخميس: "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك الأبيض، ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعد الكرة حتى لا أسجل فى شباك الأبيض".

بعدها أشتعلت الأجواء ورفض العديد من الزملكاوية تصريحات أسامة نبيه، كما أبدى مسئولو الغزل استيائهم الشديد وأكدوا انهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام تلك الاعترافات وإنهم سيقدمون شكوى لاتحاد الكرة، ليقوم أسامة نبيه بالاعتذار الرسمى لجماهير المحلة وإدارتها إلا إن هذا الاعتذار لم يؤتى ثماره.



أسامة نبيه معتذرا لجماهير المحلة: "قدمت كل ما عندى ولم أتخاذل"

اعتذر أسامة نبيه عن التصريحات التى أدلى بها وقال فى فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أقول لشعب المحلة كل سنة وأنتم طيبين وشهر رمضان كريم عليكم، أعتذر لكم عن تصريحاتى فى قناة اون تايم سبورت، للأسف تصريحاتى كانت مجرد دعابة ولكنها قلبت بجد وتحولت لأزمة كبيرة دون قصد".

وتابع: "لعبت للمحلة 4 شهور من أهم فترات حياتى وقدمنا نتائج مميزة وقدمت كل ما أملك دون تراخى، لأن أخلاقى وتربيتى لا تسمح بالتهاون أو الخيانة، ونجحنا فى أن نصبح رابع الدورى ونصل لقبل النهائى الكأس، وأتمنى قبول اعتذارى".



غزل المحلة عقب فيديواعتذار نبيه: لن يشفع ومستمرون فى الشكوى

رفض حسام عزو نائب رئيس نادى غزل المحلة و المشرف على الكرة الاعتذار المقدم من أسامة نبيه، وأوضح حسام عزو خلال تصريحات خاصة لسوبر كورة قائلا " الاعتذار لم يشفع ولابد من أخذ حق النادى وجمهوره و مستمرون فى الشكوى الذى تم تقديمها فى الاتحاد المصرى لكرة القدم للحفاظ على حقوق النادى و تاريخه وهذا لم يعطى بطولة كأس مصر لفريق غزل المحلة الذى ساهم فى الخروج من الدور قبل النهائى عام 2002".

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وكان غزل المحلة أصدر بيانًا جاء كالتالى: "نظراً لما بدر من المدعو/ أسامة نبية من تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي/سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمدة إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بين فريقى نادى غزل المحلة ونادى الزمالك وذلك خلال فترة تواجدةبالنادى طرفنا.

وقررت إدارة نادى غزل المحلة تقديم شكوى بالاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن هذه التصريحات غير المسئولة، حيث إن هذا الشخص يعد أحد العناصر الموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم فى مصر، والتى يديرها الاتحاد المصرى، مع الاحتفاظ الكامل بحق النادى فى التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التى من كونها ومن شأنها الحفاظ على اسم وكيان وعراقة نادى غزل المحلة احد أكبر الأندية الشعبيةو الجماهيرية فى مصر والدول العربية والافريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة على بطولة الدورى الممتاز، حيث بدأ السير فى الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادى المادية والأدبية المترتبة على ذلك، وسوف نوالى السادة مشجعى النادى و المتابعين بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك خلال الفترة القادمة ان شاء الله، والله ولى التوفيق".



خالد عيد ردا على اعتذار أسامة نبيه: ذنب لا يغتفر

رد خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة على أعتذار أسامة نبيه، قائلاً: "ذنب لا يغتفر"، وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "من الصعب تقبل مجلس الادارة و الجمهور أعتذار نبيه بسب ضياع بطولة كأس مصر على فريق غزل المحلة و أن يتم أخذ هذه التصريحات على محمل الهزار لاكتساب جمهور الزمالك أمر لم يتم تقبله بالمره".



الزمالك: ما قاله أسامة نبيه "خرافات".. ولم نحصل على بطولاتنا بالتفويت

أصدر نادى الزمالك، بيانا رسميا، بشأن التصريحات الأخيرة التى أدلى بها أسامة نبيه، وجاء بيان الزمالك كالتالى:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور أن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة، بعد ما ردده بخصوص مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر في أحد البرامج ، مشددا على أن اللاعب أساء لنفسه و لكي يكسب شعبية مزيفه وسط جماهير الزمالك أطلق هذه التصريحات التي تسيء لنادى الزمالك العريق .

ويشدد مجلس إدارة الزمالك على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه و ليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره ويحذر الزمالك، أسامة نبيه الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة.