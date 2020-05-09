شكرا لقرائتكم ناد ألماني يعلن خضوع فريقه للعزل الطبي بعد ظهور حالتي "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي دينامو دريسدن المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم يوم السبت، عبر موقعه على الإنترنت، خضوع فريقه بالكامل للعزل الطبي، بعد ظهور حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين المصابين حفاظا على الخصوصية، وفي ظل خضوع الفريق للعزل الصحي، لن يتمكن بذلك من المشاركة لدى استئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية خلال أيام.

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وقال رالف مينج المدير الإداري لدينامو دريسدن "الحقيقة أننا لن نستطيع المشاركة في التدريبات أو المباريات خلال الأيام الـــ14 المقبلة."

وتجدر الإشارة إلى أن دينامو دريسدن، الذي عاد إلى التدريبات يوم الجمعة ، كان من المفترض أن يواجه هانوفر يوم 17 مايو الجاري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وتقرر قبل أيام استئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من 16 مايو الجاري، بإقامة المباريات بدون جماهير وطبقا لمعايير صحية صارمة.