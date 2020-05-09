شكرا لقرائتكم سولشاير: فرنانديز وبوغبا سيتألقان معاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن صانع اللعب برونو فرنانديز وبول بوغبا أغلى لاعب في تاريخ النادي يمكنهما تشكيل شراكة قوية في وسط الملعب عند استئناف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد توقفه بسبب كوفيد-19.

وسجل فرنانديز (25 عاما)، الذي انضم إلى يونايتد قادما من سبورتنغ لشبونة في يناير، ثلاثة أهداف وصنع أربعة في تسع مباريات ليضفي لمسة إبداعية على أداء الفريق في غياب بوغبا بسبب إصابة في القدم.

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وكان بوغبا، الذي شارك في ثماني مباريات فقط بجميع المسابقات هذا الموسم، في طريقه للعودة قبل توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا وقال سولشاير إن اللاعب الفرنسي وفرنانديز يمكنهما التألق.

وأبلغ سولشاير سكاي سبورتس "اللاعبون الجيدون يمكنهم دائما اللعب معا، ولذلك بالتأكيد يمكنهما... التألق. نمتلك سكوت (مكتوميناي) وفريد ونيمانيا (ماتيتش). هناك العديد من المباريات متبقية. أنا واثق في قدرتنا على العثور على تناغم جيد بينهم. نناقش ذلك كجهاز فني ونتطلع إليه".

وناقشت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خطط العودة للتدريبات في مايو تليها عودة محتملة للمباريات في يونيو بشرط تخفيف قواعد العزل العام في بريطانيا. ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 45 نقطة من 29 مباراة.