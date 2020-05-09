شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يتمسك بالاستمرار في الأهلي رغم إغراءات الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمسك التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب بلاده بالاستمرار مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وتجاهل العروض الخليجية التي وصلته مؤخراً، ويرغب علي معلول في حصد بطولة دوري أبطال افريقيا مع الأهلي هذا الموسم خاصة وأنها البطولة التي تنقص سجل بطولاته الحافل مع الفريق الأحمر، ولوح علي معلول في أكثر من مناسبة لرغبته في ختام مسيرته والاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء مؤكداً أن الأهلي يعد واحد من أهم الأندية ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم.

وفضل على معلول البقاء فى مصر رغم توقف النشاط الرياضى، تخوفاً من الحجر الصحى الذى كان سيضطر اللاعب للبقاء فيه لمدة 14 يوماً على الأقل حالة سفره إلى تونس، على أن يخضع لنفس المدة أيضاً حال عودته لمصر خلال أي وقت بعد استئناف النشاط.

ومدد علي معلول عقده مع الأهلي مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذي لازال متبقي في عقده مع الفريق الأحمر، واستعان على معلول بمدربى أحمال بدنية، من أجل القيام بتدريبه والعمل على الحفاظ على معدل لياقته البدنية، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

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وكشفت تقارير صحفية تونسية عن دخول بعض الأندية السعودية فى مفاوضات جادة مع التونسى على معلول تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع "الصريح أون لاين" التونسى، إن 3 أندية سعودية تقدمت بعروض مغرية للاعب الأهلى على معلول، إلا أن إدارة الأحمر رفضت مناقشة العروض خوفا من غضب الجماهير، التى تعتبر معلول "الفتى المدلل" حاليا، وأعلنت تمسكها باللاعب.

وتصدر الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، قائمة أغلى 7 لاعبين فى الجبهة اليسرى فى الايجيبشن ليج، فى ظل العروض القوية التى يقدمها النسر الطائر منذ انضمامه إلى المارد الأحمر قادماً من الصفاقسى التونسى فى صيف 2016، وبلغت القيمة التسويقية لعلى معلول فى آخر تحديث لها عبر موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، حوالى مليون و400 ألف يورو، ما يعادل 23 مليون جنيه مصرى، وبشكل عام شارك الدولى التونسى مع النادى الأهلى فى 121 مباراة منذ قدومه إلى الفريق الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين لزملائه بالفريق.