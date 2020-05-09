حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فايلر يفكر فى "بدائل" أحمد فتحي بالأهلي خلال تجميد النشاط فايلر يفكر فى "بدائل" أحمد فتحي بالأهلي خلال تجميد النشاط وزير الرياضة ينهى أزمة العزل الصحى للحكام حال استئناف الدورى الزمالك يُحذر اللاعبين من الظهور الإعلامى بعد رفع غرامة طارق حامد هشام حنفي:أعتذرت للخطيب و"اتخانقت" مع شادي محمد عشان طلب تغييري 66% من قراء ”الخليج 365” يرفضون رحيل أزارو نهائيًا عن الأهلى Advertisements اعتذار وجلسة لحل أزمة "تفويت" أسامة نبيه مع غزل المحلة فيديو.. كورونا يغير وجه الساحرة المستديرة وزير الرياضة يشيد بتجربة City Club ويؤكد دور الدولة فى دعم الاستثمار الرياضى

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