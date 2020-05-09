شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أسامة نبيه معتذرا لجماهير المحلة: "قدمت كل ما عندى ولم أتخاذل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر أسامة نبيه لاعب الزمالك وغزل المحلة ومدرب منتخب مصر السابق، لجماهير ومجلس إدارة نادى غزل المحلة عن التصريحات التى أدلى بها مؤخرا لقناة اون تايم سبورت، والتى قال فيها إنه أثناء مشاركته فى مباراة الزمالك والمحلة فى قبل نهائى كأس مصر، تعمد إضاعة الفرص ولم يلعب من أجل الفوز نظرا لعشقه وانتمائه للزمالك.

وقال نبيه فى فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أقول لشعب المحلة كل سنة وأنتم طيبين وشهر رمضان كريم عليكم، أعتذر لكم عن تصريحاتى فى قناة اون تايم سبورت، للأسف تصريحاتى كانت مجرد دعابة ولكنها قلبت بجد وتحولت لأزمة كبيرة دون قصد".

وتابع: "لعبت للمحلة 4 شهور من أهم فترات حياتى وقدمنا نتائج مميزة وقدمت كل ما أملك دون تراخى، لأن أخلاقى وتربيتى لا تسمح بالتهاون أو الخيانة، ونجحنا فى أن نصبح رابع الدورى ونصل لقبل النهائى الكأس، وأتمنى قبول اعتذارى".

فى المقابل، أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.

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وقال أسامة نبيه ، فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

وجاء نص البيان الذى أصدره نادى غزل المحلة كالتالى: "نظراً لما بدر من المدعو/أسامة نبية من تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي/سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمدة إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بين فريقى نادى غزل المحلة ونادى الزمالك وذلك خلال فترة تواجدةبالنادى طرفنا.

وقررت إدارة نادى غزل المحلة تقديم شكوى بالاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن هذه التصريحات غير المسئولة، حيث إن هذا الشخص يعد أحد العناصر الموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم فى مصر، والتى يديرها الاتحاد المصرى، مع الاحتفاظ الكامل بحق النادى فى التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التى من كونها ومن شأنها الحفاظ على اسم وكيان وعراقة نادى غزل المحلة احد أكبر الأندية الشعبيةو الجماهيرية فى مصر والدول العربية والافريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة على بطولة الدورى الممتاز، حيث بدأ السير فى الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادى المادية والأدبية المترتبة على ذلك، وسوف نوالى السادة مشجعى النادى و المتابعين بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك خلال الفترة القادمة ان شاء الله، والله ولى التوفيق".