شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى يوم بعد وحشة كبيرة .. أمح عن لقاء أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أمح الدولي من أكبر مشجعي النادي الأهلي، ويحرص بشكل مستمر على مشاركة متابعيه عبر حسابه الشخصي بصوره مع لاعبي القلعة الحمراء، والتي تكون أغلبيتها مع النجم محمود عبد الرازق كهربا لاعب الأهلي.

وشارك أمح الدولي، متابعيه، بصورة جديدة مع النجم أحمد الشيخ، نجم هجوم النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب " كان أحلي يوم وكنت واحشني اوى مع أخويا وحبيبي احمد الشيخ ربنا يديم المحبة بينا يا كابتن مصر وتفضل ناجح طول حياتك".

وعلى سياق أخر، أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن عقد أحمد الشيخ نجم هجوم الفريق ممتد حتي عام 2023 بعد تمديد عقده قبل خوضه تجربة الاحتراف السابقة في الدوري السعودي.

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وقال المصدر لليوم السابع :"أحمد الشيخ أحد اللاعبين المهمين داخل صفوف الفريق.. وقرار استمراره أو الموافقة على رحيله سيكون بيد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وذلك بعد تلقيه العديد من العروض".



امح الدولى

ودخل أحمد الشيخ حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده.