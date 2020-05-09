شكرا لقرائتكم خبر عن لوك جديد..شاهد أحدث صورة لـ على معلول نجم النادي الأهلي مع ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر اللاعب علي معلول نجم النادي الأهلي ومنتخب تونس صورة له مؤخراً عبر حسابه علي موقع انستجرام ظهر فيها ابنه بجانبه، وعلق علي الصورة بكتابة : "”love

وما ان نشر معلول الصورة حتي انهالت عليه مجموعة كبيرة من التعليقات التي أثنت علي ظهير ايسر النادي الأهلي، والذى يقدم أفضل مستوياته مع الفريق منذ انضمامه للقلعة الحمراء، .. كما تحدث كثيرون خلال التعليقات عن اللوك الجديد للاعب الأهلي حيث ظهر في الصورة بقصة شعر مختلفة عما اعتاد جمهوره ومحبيه رؤيته خلال الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد كشفت عن دخول بعض الأندية السعودية فى مفاوضات جادة مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع "الصريح أون لاين" التونسى، إن 3 أندية سعودية تقدمت بعروض مغرية للاعب الأهلى على معلول، إلا أن إدارة الأحمر رفضت مناقشة العروض خوفا من غضب الجماهير، التى تعتبر معلول "الفتى المدلل" حاليا، وأعلنت تمسكها باللاعب.

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ومد على معلول عقده مع الأهلى مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذى لازال متبقى فى عقده مع الفريق الأحمر.

وتصدر الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، قائمة أغلى 7 لاعبين فى الجبهة اليسرى فى الايجيبشن ليج، فى ظل العروض القوية التى يقدمها النسر الطائر منذ انضمامه إلى المارد الأحمر قادماً من الصفاقسى التونسى فى صيف 2016، وبلغت القيمة التسويقية لعلى معلول فى آخر تحديث لها عبر موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، حوالى مليون و400 ألف يورو، ما يعادل 23 مليون جنيه مصرى، وبشكل عام شارك الدولى التونسى مع النادى الأهلى فى 121 مباراة منذ قدومه إلى الفريق الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين لزملائه بالفريق.