قضية اليوم.. 30 مليون جنيه لمراكز الشباب لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صرف 30 مليون جنيه دعما لـ 4062 مركز شباب موزعة على جميع قرى ومدى محافظات الجمهورية، لمواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا والتى تمثلت فى إيقاف الأنشطة الرياضية بكافة أشكالها وغلق المنشآت الشبابية والرياضية بشكل كامل، الأمر الذى تأثرت معه ميزانيات مراكز الشباب وبالتالى قدراتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، وفى مقدمتها الأجور والمستحقات المالية للعاملين والمدربين وكافة المستحقات المالية الدورية والخاصة بتلك المراكز . وأشار وزير الشباب والرياضة بأنه سبق وتم صرف مبلغ 25 مليون جنيه لأكثر من 550 ناديا رياضيا لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأوضح أشرف صبحى أن دعم الأندية ومراكز الشباب يمثل أحد أوجه إجراءات الوزارة لدعم ومساندة كافة الهيئات الشبابية والرياضية. وتتضمن موافقة وزير الشباب على دعم مراكز الشباب لتوزيعها وفقاً لتقسيمات مراكز الشباب حسب الاحتياجات والمتطلبات والمتعلقة بمشاركة مراكز الشباب فى الأنشطة الرياضية المختلفة فضلاً عن الالتزامات الخاصة بتلك المراكز والمرتبطة بالأنشطة والمبادرات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة فى المجالات الرياضية والثقافية والفنية. فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتركيز كل جهود الحكومة فى إدارة الوضع الحالى ومساعدة القطاعات المتضررة، وارتكازا على قرارات الحكومة المصرية ولحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة أنواع الدعم المادى واللوجيتسى لمراكز الشباب فى ظل توقف الأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بها فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

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