الزمالك ردًا على نبيه: تريد شعبية "مزيفة".. ولا نحصل على البطولات بالمؤامرات كغيرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

رد مجلس إدارة نادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها أسامة نبيه لاعب الفريق السابق، ومدرب المنتخب الأول سابقًا، والتي أكد خلالها أنه لم يرد تسجيل هدفًا لغزل المحلة عندما كان لاعبًا في الفريق خلال مواجهة ضد الزمالك.

نبيه كان قد تحدث عبر قناة أون تايم سبورت، حيث قال: "قلبي مطاوعنيش أسجل في الزمالك، سنحت لي أكثر من فرصة للتسجيل لكنني لم أتمكن من ذلك".

ونشر الزمالك بيانًا رسميًا أكد خلاله أن نبيه يريد "شعبية مزيفة" وسط جماهير الزمالك بتصريحاته، مع توجيه تحذير بعدم الزج باسم القلعة البيضاء في تصريحاته المقبلة.

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وقال الزمالك في بيانه:

"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور أن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من الصحة، بعد ما ردده بخصوص مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر في أحد البرامج ، مشددا على أن اللاعب أساء لنفسه ولكي يكسب شعبية مزيفةوسط جماهير الزمالك أطلق هذه التصريحات التي تسيء لنادي الزمالك العريق.

وشدد مجلس الزمالك على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه وليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره.

ويحذر الزمالك، أسامة نبيه الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة."