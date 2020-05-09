مدافع نابولي السنغالي يتصدر اهتمامات ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

يراقب الألماني يورجن كلوب موقف السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي، تمهيدًا لبدء مفاوضات جادة مع ناديه، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتبعًا لصحيفة "لاجازيتا ديللوسبورت" الإيطالية، يتصدر كوليبالي اهتمامات كلوب في الوقت الحالي، إلا أن نادي ليفربول لم يتواصل رسميًا مع نابولي بشأن المدافع السنغالي.

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وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد مهتمان أيضًا بالتعاقد مع كوليبالي، كما تراقب أندية أخرى أبرزها باريس سان جيرمان موقف اللاعب الذي يعد أحد أفضل مدافعي العالم في السنوات الأخيرة.

ونوهت "لاجازيتا ديللوسبورت" إلى أن كوليبالي يمر بموسمه الأسوأ بقميص نابولي منذ ست سنوات، سواء على الصعيد الفني أو الإصابات التي تعرض لها، وهو ما قد يساهم في موافقة إدارة نابولي على انتقال اللاعب.

وبدأ كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا مشواره الاحترافي بقميص فريق ميتز الفرنسي عام 2009، وانتقل إلى جينك البلجيكي عام 2012، قبل الخطوة الأبرز في مشواره الاحترافي، بارتداء قميص نابولي عام 2014.