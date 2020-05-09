رئيس ليون يعلن موعد مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق

قال جان ميشيل أولا، رئيس نادي ليون الفرنسي، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد رسميًا موعد وملعب مواجهة الفريق الفرنسي أمام يوفنتوس الإيطالي، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف أولا في تصريحات عبر راديو RTL الفرنسي: "المباراة ستكون في السابع من أغسطس المقبل، في مدينة تورينو، وستقام دون حضور جماهيري".

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وفاز ليون بهدف نظيف على يوفنتوس، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، قبل تأجيل مواجهة الإياب، بسبب انتشار مرض "كوفيد-19" المعروف عالميًا بكورونا المستجد.

وحول الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا قال أولا: "خسائر الكرة الفرنسية قد تصل إلى 900 مليون يورو، تبعات تلك الأزمة قد تستمر إلى الأبد، ولا أعلم من سينجو منها."

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أعلنت رسميًا إنهاء النشاط الكروي في الموسم الحالي، ومنح لقب دوري الدرجة الأولى إلى باريس سان جيرمان متصدر جدول الترتيب.