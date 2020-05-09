إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا في الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تسجيل إصابة جديدة في الدوري الإسباني، بعد اجراء رابطة الليجا، فحوصات طبية على جميع لاعبي الدوري الإسباني بالدرجة الأولى والثانية.

أضافت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفنزويلي يانخيل هيريرا لاعب وسط غرطانة، ظهرت إيجابية عينته من فيروس كورونا، وسيتم عزل اللاعب في

حجر منزلي قبل العودة للنادي، على أن يقوم بفحوصات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وتعد تلك الإصابة الثالثة، بعد إصابة البرازيلي رينان لودي لاعب أتليتكو مدريد، وحارس مرمى ريال سوسيداد، أليكس ريميرو.