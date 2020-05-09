مدرب أياكس : أداء ميسي تراجع بعد رحيل جوارديولا عن برشلونة

قال إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي، إن مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني تراجع عما كان عليه أثناء تولي بيب جواريولا القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

وتولى بيب جوارديولا القيادة الفنية لبرشلونة في الفترة من

2008 إلى 2012، حيث ظهر ليونيل ميسي في أفضل مستوايته وتوج بالكرة الذهبية أربع مرات.

وقال مدرب أياكس في تصريحات لصحيفة فوتبال انترناشيونال، إن ليونيل ميسي يقدم مستويات

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رائعة مع برشلونة وساهم في العديد من الانتصارات والتتويج بالبطولات المحلية والقارية، إلا أنه أكد أن ألمع فترات ميسي كانت إبان تولي جوارديولا تدريب برشلونة.

كما أشاد تين هاج نظيره جوارديلاو مدرب برشلونة الأسبق ومانشستر سيتي الحالي، حيث أكد أن الأخير يمتلك قدرًا كبيرًا من الشجاعة والابتكار.