مدرب أياكس : أداء ميسي تراجع بعد رحيل جوارديولا عن برشلونة

قال إريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي، إن مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني تراجع عما كان عليه أثناء تولي بيب جواريولا القيادة الفنية للفريق الكتالوني.
وتولى بيب جوارديولا القيادة الفنية لبرشلونة في الفترة من2008 إلى 2012، حيث ظهر ليونيل ميسي في أفضل مستوايته وتوج بالكرة الذهبية أربع مرات.
وقال مدرب أياكس في تصريحات لصحيفة فوتبال انترناشيونال، إن ليونيل ميسي يقدم مستويات
كما أشاد تين هاج نظيره جوارديلاو مدرب برشلونة الأسبق ومانشستر سيتي الحالي، حيث أكد أن الأخير يمتلك قدرًا كبيرًا من الشجاعة والابتكار.
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