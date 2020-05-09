باريس سان جيرمان يخبر الإنتر برغبته في التعاقد نهائياً مع إيكاردي

أخبر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره الإيطالي إنتر ميلان برغبته في الحصول على خدمات اللاعب ماورو إيكاردي بصفة نهائية بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير فرنسية اليوم السبت، أن باريس ينوي تفعيل بند الشراء النهائي المتواجد في عقد اللاعب قبل استعارته، مقابل دفع 70 مليون يورو.

وأضافت، أنه إذا لم تنجح محاولات الحصول على خدماته بصفة نهائية فمن الوارد أن يجدد النادي الإيطالي فترة إعارة اللاعب لمدة موسم آخر.

وانضم اللاعب معاراً إلى باريس الصيف الماضي، في فترة تمتد لموسم وحيد.

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