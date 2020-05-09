ميلو يرد بقوة على تصريحات كيليني

رد فيليبي ميلو لاعب فريق بالميراس البرازيلي، على زميله السابق جورجينو كيليني، قائد فريق يوفنتوس الإيطالي، بعدما وصفه الأخير بـ"أسوأ السيئين، والتفاحة الفاسدة"، حسب تصريحاته الأخيرة.

قال فليبي ميلو في تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية:"

تصريحات كيليني الأخيرة؟ ربما هذا المدافع لايزال غاضبا مني لأنني عندما تركت اليوفي ورحلت لغلطة سراي ، أعطينا اليوفي بعض الصفعات وأخرجناهم من دوري الأبطال".

وتابع:" أو ربما بسبب أن الانتر فاز بكل شيء وانا انتريستا؟ ، عندما كنت في تورينو كنت أكن الأحترام لجميع الأفراد، سواء اللاعبين، أو المدربين، في هذه اللحظة، لا أكن له احتراما مطلقا ولن أكون أبدا".

وزامل ميلو، كيليني بنادي يوفنتوس خلال الفترة ما بين 2009 حتى 2011.