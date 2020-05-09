إنتر ميلان يرفض ضم دراكسلر

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موقف نادي إنتر ميلان الإيطالي، من ضم جوليان دراكسلر، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
أشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"الإيطالية، أن دراكسلر ليس هدفًا لإنتر ميلان، بعد رغبة النادي الباريسي بإدراج اللاعب ضمن صفقة شراء، ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر المعار لصفوف النادي الفرنسي من أجل تسهيل عملية إتمام انتقاله.
أضافت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة إنتر ميلان قد وضعت بند أحقية الشراء لباريس سان جيرمان، بقيمة 70 مليون يورو، ولذلك قررت إدارج دراكسلر، لكن النادي الإيطالي ليس مهتمًا بضمه.
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