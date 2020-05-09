بالوتيلي يرد على تصريحات كيليني

رد ماريو بالوتيلي مهاجم فريق بريشيا ومنتخب الإيطالي، على تصريحات جورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس، بعدما وصفه باللاعب السلبي، وأنه لا يحترم زملاءه، مشيرة إلى أنه لم يساعد منتخب بلاده

خلال بطولة كأس العالم للقارات بعام 2013.

قال بالوتيلي ردًا عليه:" على الأقل أنا شخص شجاع بما فيه الكفاية لأقول ما أمتلك أمام أوجه

الآخرين".

وأضاف مهاجم بريشيا ومنتخب ايطاليا:" منذ 2013 كان لديك الكثير من الفرص للتصرف كرجل حقيقي، لكنك لم تفعل".

وتابع:" من يدري ماذا ستقول لاحقا عن زملائك الحاليين كابتن غريب، إذا كان ما تفعله يجعلك بطلا فأنا لا أفضل أن أكون بطلا".