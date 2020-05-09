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كيليني مدافع يوفنتوس يشن هجومًا على بالوتيلي وميلو

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هاجم جورجيو كيليني قائد فريق يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب الايطالي، زميله السابق بالفريق فيليبي ميلو، وزميله بالمنتخب الوطني، ماريو بالوتيلي، واصفهما بالاسوء.

قال كيليني في تصريحاته لصحيفة "La Repubblica" الإيطالية، بالوتيلي كان شخصًا سلبيًا، و لم يكن له احترام للمجموعة، خلال بطولة

كأس العالم للقارات أمام البرازيل في عام 2013، لم يمد يد المساعدة لأي شئ".

وتابع:" كان يستحق أن يصفع، البعض يعتبره من أفضل ٥ مهاجمين في العالم، لكنني لا أراه في

المراكز العشرة أو العشرين الأولى".

وعن زميله السابق ميلو، قال كيليني:" هو من أسوأ اللاعبين، هو أسوأ الأسوء، لا يمكنني أن اتحمل اشخاصًا غير محترمين".

وأضاف:" كان  القتال معه دائما، قلت للمدرب أنه لاعب مثل التفاحة الفاسدة، لا احمل ضغينة أو اهتم، انا لست أفضل صديق للكل، لكن هما أكثر شخصين تجاوزا الحد المقبول".

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