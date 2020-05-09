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الزمالك يعلق على تصريحات أسامة نبيه برسالة شديدة اللهجة

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أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور أن ما ذكره أسامة نبيه لاعب فريق الكرة السابق بالنادي محض خرافات وأكاذيب ولا أساس له من

الصحة، بعد ما ردده عن مباراة الزمالك وغزل المحلة بكأس مصر، مشددًا على ان اللاعب أساء لنفسه .

وشدد مجلس الزمالك على أن فريق الكرة بالنادي حصل على بطولاته وانتصاراته سواء المحلية أو الإفريقية بمجهود لاعبيه و ليس بتفويت المباريات أو أي أمور أخرى.
وحذر الزمالك، أسامة نبيه الزج باسم النادي في أي جملة مفيدة.
 

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