أسامة نبيه يعتذر لنادي وجماهير المحلة بعد تصريحات التفويت أمام الزمالك

اعتذر أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، لنادي وجماهير غزل المحلة بعد تصريحاته التي أثارت الجدل "بتفويته" مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر عام 2002.

وقال أسامة نبيه خلال تصريحاته تليفزيونية، أنه أثناء تواجده مع غزل المحلة تعمد إهدار

فرصة هدف مؤكد أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وأكد نبيه أن تصريحاته حول "تفويته" مباراة غزل المحلة والزمالك، مجرد دعابة، مشيرًا أن التصريح فهم بشكل خاطئ وأنه لم يكن يقصد الإساءة لنادي

عزل المحلة.

وأضاف أسامة نبيه أنه سعيد بالفترة التي قضاها داخل جدران نادي غزل المحلة، مؤكدًا أن هذه الفترة كانت الأفضل لنادي غزل المحلة حيث كان يشارك في البطولات الإفريقية.

وأعلن نادي غزل المحلة عبر منصته الرسمية بموقع فيس بوك، أنه قرر تقديم شكوى في أسامة نبيه على خلفية تصريحاته المذكورة سلفًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.