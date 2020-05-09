فينجر: أي كان قرار الاتحاد الإنجليزي.. ليفربول أبطال البريميرليج لهذا الموسم

أكد ارسين فينجر المدير السابق لفريق أرسنال، أحقية ليفربول التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، "البريميرليج"، لهذا الموسم، أي كان قرار الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف فينجر في تصريحاته لشبكة "توك

سبورت":" أيا كان القرار الذي سوف يقرره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لهذا الموسم، سواء باستئنافه أو إلغاءه".وتابع فينجر:" ليفربول يجب أن يعلن كبطل لهذا الموسم و الجميع يعلم ذلك، كلوب قام بعمل رائع للغاية، وأن ينهي انتظار اللقب طوال ال٣٠ عامًا".ويتربع ليفربول على صدارة الدوري الانجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.