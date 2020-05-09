رياضة | الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم سموحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد أظهر اهتمام بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في نهاية الموسم الجاري.

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وصرف مسئولو نادي الزمالك النظر عن التعاقد مع حسام حسن في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وجاء سبب رفض نادي الزمالك فكرة التعاقد مع حسام حسن في الصيف بسبب مطالب نادي سموحة المالية المبالغ فيها للموافقة على بيع اللاعب.