رياضة | نجم الزمالك مطلوب في تركيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك مطلوب في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دائرة اهتمام نادي يني ملطية سبور التركي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب ما كشفت تقارير صحفية تركية.

نادي يني ملطية يخطط للتفاوض مع اللاعب بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي بدأ فيه مسئولو الزمالك مفاوضات تجديد تعاقده مبكرا.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ساسي في صيف 2018 من النصر السعودي، ونجح لاعب الوسط التونسي في تحقيق 5 ألقاب رفقة القلعاء البيضاء، وينتهي عقده في صيف 2021.