رياضة | نجم بيراميدز يحسم موقفه من الانتقال للزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يحسم موقفه من الانتقال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم عمر جابر ظهير فريق بيراميدز ومنتخب مصر موقفه من العودة لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وتحدث عمر جابر ، على أنباء عودته لناديه السابق الزمالك في الموسم الجديد، في تصريحات لبرنامج الحكاية بقناة Mbc Masr، عن كونه لم يتلق أي عروض رسمية في الفترة الحالية من أجل العودة لصفوف الأبيض مع بداية الموسم الجديد.

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وأوضح جابر أن عقده مع بيراميدز مستمر لموسمين قادمين، كما أنه يشعر بالاستقرار مع الفريق، خاصة أن الإدارة تعامله بشكل مميز.

وبخصوص خلافاته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش أكد ظهير بيراميدز أن المغني صديق مقرب منه، ولا توجد أي بلاغات ضده في مسألة تهديده بالقتل.

وتقدم عمر جابر ببلاغ للنيابة ضد اثنين من أصدقائه المقربين، واتهمهما بتهديده بالقتل مقابل الحصول على أموال.