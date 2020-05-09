رياضة | أتلتكيو مدريد يعلن موعد عودته للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتكيو مدريد يعلن موعد عودته للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد لاعبو أتلتيكو مدريد اليوم السبت، إلى التدريبات بعد شهرين تقريباً من أخر مباراة رسمية، حين انتصر في 11 مارس(أذار) على ليفربول الإنجليزي (3-2) في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بتدريب فردي في غياب البرازيلي رينان لودي، الذي جاء اختباره إيجابياً لكوفيد-19.

وبالقفازات والأقنعة الواقية ومع ارتداء ملابس التدريب من المنزل، وصل لاعبو كرة القدم من المجموعة الأولى التي رتبها "الروخيبلانكوس"، هذا الصباح، وكان المنوتنيغري ستيفان سافيتش، هو أول لاعب يصل إلى مدينة ماخادائوندا الرياضية، غرب العاصمة الإسبانية.

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وبتقسيم مركز التدريب بشرائط لتحديد مساحات مختلفة وحد أقصى مكون من ستة لاعبين لكل مساحة، بدأت هذه المرحلة الأولى من التدريبات بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي أشرف على الجلسة وهو يرتدي قناع وقفازات.

وشكل الكولومبي سانتياغو أرياس والبرازيلي فيليبي مونتيرو والأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز وماريو إيرموسو والصربي إيفان سابونيتش والكرواتي شيمي فرساليكو جزءاً من هذه المجموعة الأولى من لاعبي كرة القدم، الذين تدربوا مع الحفاظ على مسافات بينهم.

ولم يتمكن البرازيلي رينان لودي من المشاركة في الجلسة، بعد اختبار إيجابي لكوفيد-19 كشف عن وجود بقايا للفيروس في جسده، وسيظل معزولاً في منزله.