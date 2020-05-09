رياضة | فايلر يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر صحفية مقربة من النادي الأهلي، أن المدير الفني السويسري للفريق الأول "رينيه فايلر" أصبح قاب قوسين أو أدنى من تجديد عقده مع النادي النادي الأهلي.

وأكدت التقارير، أن فايلر تلقى عدة عروض مغرية من بعض الأندية الخليجية للتعاقد معه، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي.

وأضافت التقارير أن فايلر متمسك بالبقاء مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، رافضاً جميع محاولات الأندية الخليجية للتعاقد معه.

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ويسعى فايلر لإستكمال مشروعه مع الأهلي والذي بدأ في الموسم الجاري، ويهدف للتتويج بجميع البطولات، لاسيما بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت عدة مصادر صحفية، أن الأهلي وفايلر يقتربان من التوصل لإتفاق بشأن تجديد العقد بينهما.

وأصبح فايلر على وشك الإعلان رسمياً عن تجديد عقده، حيث أجل توقف النشاط بسبب كارثة كورونا إعلان ذلك رسمياً.

وتولى فايلر الإدارة الفنية للنادي الأهلي في شهر سبتمبر الماضي، خلفاً للمدرب الأوروجواياني "مارتن لاسارتي"، وتمكن من التتويج ببطولة كأس السوبر عام 2019 على حساب الزمالك، بالإضافة لتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.