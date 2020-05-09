رياضة | حسم الأمر.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من رحيل فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حسم الأمر.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من رحيل فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو الزمالك في الإبقاء على التونسي فرجاني ساسي، في الموسم الجديد، لذا فقد بدأ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القد في مفاوضات التجديد معه.

وينتهي عقد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب مسئولو القلعة البيضاء في تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين.

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أمير أبلغ ساسي برغبة الزمالك في الإبقاء عليه ورفض فكرة رحيله، وشدد على عقد جلسة بينهما فور عودته إلى القاهرة، للاتفاق على كافة البنود الخاصة بالعقد، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت في الساعات الماضية.

يشار إلى أن فرجاني ساسي يعد من الركائز الأساسية لدى الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.