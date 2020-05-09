رياضة | متفوقا على كامب نو وبيرنابيو.. استاد القاهرة يفوز بأفضل ملعب على مستوى العالم

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر متفوقا على كامب نو وبيرنابيو.. استاد القاهرة يفوز بأفضل ملعب على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز استاد القاهرة الدولي اليوم السبت كأفضل ملعب على مستوى العالم من خلال استفتاء قامت به صحيفة ماركا الإسبانية.

وتفوق استاد القاهرة على سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني وكامب نو معقل برشلونة الإسباني.

وحصل استاد القاهرة على 122 ألف صوت في الاستفتاء الجماهيري لماركا متفوقاً بفارق شاسع على سانتياغو برنابيو الذي حصل على 50 ألف صوت مقابل حصول كامب نو على 30 ألف صوت وإستاد سان ماميس ملعب إتلتيك بيلباو الإسباني على 24 ألف صوت مقابل 22 ألفاً و800 صوت لإستاد مونومنتال دي تشيلي.