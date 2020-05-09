اخبار الرياضه

رياضة | تفاصيل إصابة نجم برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة نجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل إصابة اومتيتي مدافع فريق برشلونة التي تعرض لها في الساعات الماضية.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، أن لاعب قلب دفاعه صامويل أومتيتي تعرض لإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) اليمنى، وذلك بعد يوم واحد من عودة الفريق إلى التدريبات.

وتطارد الإصابات أومتيتي (26 عاماً) منذ انضمامه إلى برشلونة قادمة من ليون الفرنسي في 2016، ولم يشارك أساسياً خلال هذا الموسم سوى في تسع مباريات.

Advertisements

ويأمل مسؤولو وجماهيره في استئناف المنافسات في 13 يونيو (حزيران) ، بعد فترة غياب بسبب أزمة وباء (كوفيد19-).

ولم يعلن برشلونة عن الموعد المحتمل لعودة أومتيتي من الإصابة.

وفي ظل انتقال جان-كلير توديبو إلى شالكه الألماني بعقد إعارة، تعني إصابة أومتيتي أن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لم يعد لديه سوى ثلاثة عناصر لقلب الدفاع، هم جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه ورونالدو أراوخو.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا