رياضة | نجوم × رمضان (8).. حازم إمام يقهر الأهلي بثنائية رائعة في قمة رمضانية ممتعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم × رمضان (8).. حازم إمام يقهر الأهلي بثنائية رائعة في قمة رمضانية ممتعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية على تألق العديد من نجوم الكرة المصرية في المباريات التي أقيمت خلال شهر الصيام سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، وقادوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات المدوية في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ونقدم سلسلة حلقات بعنوان "نجوم × رمضان" سيتم نشرها على مدار أيام الشهر المبارك، نلقي الضوء من خلالها على أبرز النجوم الذين تألقوا مع الأندية المصرية والمنتخب الوطني خلال مباريات شهر الصيام.

بطل حلقة اليوم من سلسلتنا الرمضانية، هو نجم الزمالك السابق حازم إمام واحد من أفضل المواهب الكروية في تاريخ الكرة المصرية، حقق مع الفارس الأبيض ومنتخب مصر العديد من النجاحات والبطولات، كما خاض تجربة احترافية في أوروبا مع نادي أودينيزي ليصبح أول لاعب مصري وعربي يحترف بالدوري الإيطالي.

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حازم إمام واحد من النجوم الذين تركوا بصمات واضحة خلال مباريات "القمة" بين الأهلي والزمالك في شهر الصيام، ولم ينسي جمهور القطبين، تألقه في مباراة الديربي بالدور الأول من الدوري الممتاز عام 2001 والتي أقيمت يوم الثامن من شهر رمضان عام 1422 وتسجيله هدفين وقيادة فريقه للفوز بنتيجة 2 / 1.

سجل حازم إمام الهدف الأول للزمالك في شباك عصام الحضري من ركلة جزاء بالدقيقة 21، بينما سجل هدفًا عالميًا بالدقيقة 53 بعد مراوغة لاعبي الأهلي وأرسل كرة عرضية طولية من الجهة اليمني خدعت "الحضري" وسقطت في مرماه وسط صدمة الأهلاوية، بينما جاء هدف الأحمر الوحيد عن طريق علاء إبراهيم بالدقيقة 89.

شارك حازم إمام في 208 مباراة خلال مسيرته مع الزمالك في مختلف البطولات، وسجل 49 هدفًا، وحصد العديد من البطولات والألقاب (الدوري المصري "3مرات"، وكأس مصر "مرتين"، وكأس السوبر المصري "مرتين"، ودوري أبطال إفريقيا "مرتين"، والسوبر الإفريقي "مرة واحدة"، وكأس السوبر المصري العربي "مرة واحدة").