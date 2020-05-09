رياضة | الأهلي يقدم شكوى للفيفا ضد الصفاقسي والنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقدم شكوى للفيفا ضد الصفاقسي والنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي السويسري مونتيري بتكليف من النادي الأهلي، بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد ناديي الصفاقسي والنجم الساحلي التونسيين.

وكشف مصدر داخل الأهلي المصري اليوم السبت، أنه بالفعل تم تكليف المحامي السويسري بتقديم شكوى ضد النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.

وقال أن هناك اتفاق جري توقيعه بين الأهلي المصري والنجم الساحلي يقضي بتقسيط قيمة الغرامة التي وقعها الإتحاد الدولي لكرة القدم على اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي بعد رحيله عن القلعة الحمراء، والتي قدرت بمليون و400 ألف دولار ولكن النجم الساحلي لم يلتزم بهذا الأمر.

وأضاف أن إدارة الأهلي المصري اتفقت مع الصفاقسي التونسي على تحويل 125 ألف دولار جري تحويلها بطريق الخطأ وقت التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي ولكن تم رد 25 ألف دولار فقط.