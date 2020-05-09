- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على رامز جلال شرط عدم معاقبة أشرف بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة المنتخب المغربية أن لاعب الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي بات في موقف حرج، بسبب مشاركته في برنامج "رامز مجنون رسمي".
وأشارت إلى أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فرض غرامة على لاعب وسط "الأبيض"، طارق حامد 500 ألف جنيه بسبب مشاركته في البرنامج نفسه، قبل أن يتم إلغاء الغرامة، بسبب اعتداء حامد بالضرب على رامز جلال.
وأوضحت أن بن شرقي لن يكون أمامه خيار سوى طلب إلغاء الحلقة وعدم إذاعتها من جانب قناة إم بي سي، أو أن يكون اللاعب المغربي اعتدى بالضرب أيضاً على رامز جلال، حتى يفلت من الغرامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الاعتداء على رامز جلال شرط عدم معاقبة أشرف بن شرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.