شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينهى أزمة العزل الصحى للحكام حال استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بحل أزمة تفرغ الحكام أثناء فترة العزل الصحي فى حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بعودة مسابقة الدورى العام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن وزير الرياضة وعد خلال حفل الإفطار الذى نظمته الجبلاية مؤخرا، بالتواصل مع مجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية والقطاعات المختلفة، التي يعمل بها الحكام، لمنحهم تفرغ من عملهم خلال فترة العزل الصحي والتى تصل إلى شهرين ونصف الشهر وهى الفترة المتبقية من عمر الدورى العام.

وشهد الاجتماع الأخير تقديم اتحاد الكرة تصورًا لعودة الدوري إلى وزير الرياضة يتضمن دخول جميع عناصر اللعبة بما فيهم الحكام في عزل صحي بمعسكر طويل، لمدة شهرين ونصف الشهر من خلال الإقامة في فندق مستقل طوال فترة استئناف الدورى منعا لأى عدوى بفيروس كورونا تأتى من الخارج.

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فيما قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق اقتراح الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3، فى الدورى المصرى حال عودته مجددا، وينتظر اتحاد الكرة قرار مجلس الوزراء بشأن مصير الدورى قبل اخطار الأندية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعودته.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بامكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات اختياريا خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.