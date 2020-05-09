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الزواج فى زمن كورونا.. 9 صور تلخص عقد قران رامى صبرى وشيما صابر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية شيما صابر، بعقد قرانها على نجم دفاع فريق انبى رامى صبرى، فى حفل بسيط أقيم أمس الجمعة، اقتصر على عدد قليل فقط بسبب تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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ونشرت شيما، عبر حسابها على انستجرام، كذلك رامى، عدة صور من الحفل الذى أقيم بحضور أسرة العروسين، ويبدو أنهما اتفقا على وضع نفس التعليق وهو "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، 8-5-2020".

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وأقيم الحفل بشكل عائلى فى ظل ظروف انتشار وباء كورونا المستجد، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم كإجراء احترازى للحد من انتشار الفيروس.

 

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من ناحية أحرى ، تدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لاعبى الفريق، لضمان تواجدهم مع الفريق البترولى فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.

 

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وجاءت رؤية إدارة إنبى التى يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال، مدافع الفريق الشاب، أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبى فى تأمين استمرار الثلاثى رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، مع الفريق فى الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين فى الموسم الجديد.

 

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