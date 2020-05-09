شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحذر اللاعبين من الظهور الإعلامى بعد رفع غرامة طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مسؤولو الزمالك، تحذيراً إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض، بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق، بعدما قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب ظهوره في أحد برامج المقالب التليفزيونية، وقام اللاعب بتوجيه الشكر إلى رئيس القلعة البيضاء، قائلاً عنه: "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها عليّ ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب".

وحرص طارق حامد، على توجيه الشكر إلى جماهير الزمالك على دعمه بصورة مستمرة ودائمة، مؤكدًا إن الجماهير البيضاء لا تقصر إطلاقاً في مساندة ودعم الفريق الأبيض، قائلاً: "لن أوفي حق جماهير الزمالك الغالية حتى الموت، وأطالبهم بمواصلة دعم ومساندة النادي دائماً"، حيث حرص رئيس نادى الزمالك على رفع العقوبة عن طارق حامد ووجهت إدارة الكرة بالنادى الأبيض تحذيراً إلى جميع اللاعبين بضرورة الحصول على إذن مسبق قبل الظهور في وسائل الإعلام بأي صورة خلال المرحلة المقبلة بعد تقبل رئيس النادى لاعتذار طارق حامد حول موقفه ليتم رفع العقوبة عنه بشكل نهائي بعد تغريمه في بداية المسألة، 500 ألف جنيه، قبل أن يقرر رئيس الزمالك رفع تلك الغرامة عنه خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك رفع الغرامة عن طارق حامد لاعب وسط الفريق، من جانبه أكد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إنه سريع الغضب، ومن السهل اثارة انفعاله، خاصة خلال تركيزه أثناء خوض المباريات.

أضاف طارق حامد فى أحد البرامج التليفزيونية، إنه يقوم فى بعض الأحيان بـ"شتيمة" زملائه فى الملعب بسبب سرعة انفعاله، إلا أن زملائه اعتادوا على هذا الأمر، نظرًا لكونه يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط ويدرج تحت بند "نرفزة ملعب"، وعلق طارق حامد علي واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري التي اقيمت بالإمارات وفاز فيها الأبيض بركلات الجزاء 4/3 ، قائلاً: "كهربا هو من تعمد نرفزتى فى الملعب ولم أكن أرغب فى حدوث تلك الأزمة".