شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ميلان: «فان دايك» أفضل مدافع في العالم ويمتلك مقومات قيادة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أسطورة المنتخب الإيطالي ونادي أي سي ميلان فرانكو باريزي عن المدافع الأفضل في العالم حاليًا من وجهة نظره، مؤكدًا أنه النجم الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقال «باريزي»، في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «كرة القدم تغيرت كثيرًا في آخر 15-20 عامًا، ليس فقط على أرض الملعب ولكن طريقة النظر إلى كرة القدم تغيرت، اتاحة المعلومات ودور مواقع التواصل الاجتماعي وكل ذلك».

وأضاف: «أعتقد أن طريقة النظر إلى المدافعين تغيرت عبر السنوات، جمهور كرة القدم الحقيقي يعرف أهمية المدافعين ويقدروهم».

وتابع: «إذا كان علي أن أسمي أسماءً فأعتقد أن من يبرز عن الجميع هو فيرجيل فان دايك، الذي أظهر الجودة والشخصية والقوة التي يحتاجها المدافع ليصبح قائدًا ناجحًا لفريق مثل ليفربول».