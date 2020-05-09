شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب غرناطة ثالث المصابين بكورونا في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب لاعب نادي غرناطة الإسباني يانخيل هيريرا بفيروس كورونا ليصبح ثالث لاعبي الدوري الإسباني الذين يتم اكتشاف إصابتهم منذ عودة الفرق، أمس الجمعة، للتدريبات. وجاءت نتيجة تحاليل اللاعب إيجابية لفيروس كورونا فيما سيبقى في حالة عزل لمدة بضعة أيام قبل خضوعه لفحوصات جديدة، حسب شبكة «سكاي سبورتس». وتأتي إصابة «هيريرا» كثالث إصابة بين لاعبي الدوري الإسباني بعد رينان لودي، لاعب أتلتيكو مدريد وأليكس ريميرو، لاعب ريـال سوسيداد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 8,964

تعافي 2,002

وفيات 514

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب غرناطة ثالث المصابين بكورونا في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.