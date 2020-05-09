شكرا لقرائتكم City Club.. أخيراً الأسرة المصرية تُحقق طموحاتها الرياضية والاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم أن تجربة " "City Club خرجت للنور منذ أيام إلا أن الردود الهائلة والغير متوقعة التى صاحبت الإعلان عن هذه التجربة كتبت الحروف الأولى في قصة نجاح "باكورة" الأحداث الرياضية التى بدأت تغزو الشارع الرياضي والأجتماعي مؤخراً .

بمجرد إعلان إنطلاق أندية " City Club" والحديث لا ينقطع في الشارع المصري حول هذه الفكرة الرائعة التي يراها كثيرون بمثابة "المُنقذ" للجميع في الأسرة المصرية تقريباً التى لم تجد نادي يستوعبها في الإقاليم والصعيد بنفس مواصفات " City Club" .

جميع أفراد الأسرة المصرية وجدوا ضالتهم في " City Club" فالنادي يتضمن ألعاباً رياضية ومنشآت أجتماعية وبنية تحتية رائعة تستقطب أفراد الأسرة من أطفال وشباب وكبار السن وغيرهم من جميع الفئات التى وجدوا جميع متطلباتهم في النادي.

وتضم خريطة فروع أندية City Club المدن التالية: شبين الكوم العاشر من رمضان طنطا العبور الزقازيق كفر الشيخ بنها أسيوط أسوان الجديدة بنى سويف دمياط سوهاج دمنهور المنيا السويس.

أندية "CITY CLUB" التى ولدت عملاقة فى مجال التطوير والإبداع بقوة دفع استادات القابضة، تهدف بالأساس إلى إعادة تأهيل الأندية والاستادات المصرية فى مختلف المحافظات، وتحويلها إلى مجمع رياضى شامل ومتكامل تضم استادات مجهزة وفقا للمقاييس العالمية لتضاهى أهم وأشهر الملاعب فى مصر والوطن العربى.

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رؤية ستادات القابضة لمجموعة أندية "CITY CLUB" تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية وتاريخية فى الأندية المصرية على المستوى الاجتماعى والخدمى، من خلال منشآت اجتماعية على أحدث النظم والابتكارات، بجانب إنشاء منتجعات صحية وحمامات سباحة وملاعب لكرة اليد والتنس والاسكواش وصالات للجمباز والكونغ فو، بالإضافة لقاعات أفراح كبرى ومجهزة لاستضافة المناسبات العائلية الكبرى على مستوى عالى من الإبهار والامتاع.

ومع الإقبال الضخم من جانب الجمهور اضطرت إدارة سلسلة أندية City Club تعديل قرارها السابق بقصر العضوية فى المرحلة الأولى بالفروع الخمسة عشر على 500 عضو، وقررت زيادة العدد ليصبح 800 عضو فى جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التى حددتها للعضويات الأولى، لإرضاء أكبر عدد يرغب فى الحصول على العضوية.

وبمجرد إعلان شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروع سلسلة أندية City Club والذى يغطى 15مدينة بمختلف محافظات الجمهورية شهد الرقم المختصر 15551 الذى تم تخصيصه لاستقبال مكالمات الراغبين فى الحصول على العضوية إقبالا منقطع النظير للحجر وتسديد قيمة العضوية بالفروع الخمسة عشر.

المفاجأة الأقوى التى تفجرها استادات القابضة أنه بعد تحويل الأندية المصرية لتحفة معمارية وسياحية، لن ينعكس ذلك على ارتفاع قيمة العضوية فى هذه الأندية، فالهدف الأساسى لها هو توفير أجواء مثالية لأغلب المصريين للاستمتاع بأوقاتهم، فأسعار العضويات ستكون فى المتناول مقارنة بأسعار عضويات باقى الأندية فى مصر والتى أصبحت خيالية.

كما جهزت استادات القابضة مفاجأة جديدة تتمثل فى سداد قيمة العضوية بالتقسيط المريح على أن يتم السداد من خلال بنك CIB، بهدف توفير كل سبل الراحة للجماهير الراغبة فى الحصول على عضويات والاستفادة من هذه الطفرة الحقيقية فى الأندية المصرية اجتماعيا وإنشائيا وترفيهيا