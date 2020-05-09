شكرا لقرائتكم أولسان يهزم سانغمو برباعية في الدوري الكوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريق أولسان هيونداي حملته في الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم بالفوز على سانغو سانغمو بأربعة أهداف دون مقابل يوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة.

وسجل أهداف أولسان هيونداي جونيور نيغراو "هدفين" في الدقيقتين الثامنة والأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، ولي سانغ هيون في الدقيقة 51 وبيت غرام يون في الدقيقة 75.

وكانت منافسات الدوري الكوري الجنوبي قد انطلقت يوم الجمعة، بعد أن تأجلت بداية الدوري لعدة أسابيع بسبب تفشي انتشار وباء فيروس كورونا، وتم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقاً لتقام في 27 جولة بدلاً من 38 جولة.