هنا الألعاب الشهيدة.. التايكوندو فن كورى للدفاع عن النفس تحول لرياضة أولمبية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التايكوندو واحدة من الفنون القتالية الكورية التقليدية، وهى أكثر من كونها مجرد مهاراة قتالية جسدية، وظهرت هذه اللعبة فى كوريا وعرفت منذ أكثر من 2000 سنة وأوجدها وطورها الأهالى كوسيلة للدفاع عن النفس بسبب كثرة الحروب الأهلية وصعوبة الحياة وسط الحيوانات الضارية، ما اضطر الإنسان الكورى للتفكير فى وسيلة للدفاع عن نفسه ضد الغزاة وضد الحيوانات التى بدأوا يتعلمون منها طرق الدفاع والانقضاض السريع.

ومع مرور السنين, استطاعت أن تصبح رياضة أولمبية رسمية فى الألعاب الأولمبية لسنة 2000 التى جرت بمدينة سيدنى الأسترالية، بعدما كانت رياضة استعراضية فى الأولمبيات السابقة التى احتضنتها كل من مدينة سيول الكورية وبرشلونة الإسبانية وأطلنطا لأمريكية.

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رياضة التايكوندو المقصود بها طريقة تسديد الركلات واللكمات وبشكل عام، فهى تعنى فن الدفاع عن النفس باستخدام القدم والقبضة وتتكون من 3 مقاطع "تاى" يشير إلى القدم، "كوان" يقصد بها قبضة اليد، "دو" معناها طريقة وهى تدخل فى تسميات الألعاب .

وترجع نشأة رياضة التايكوندو إلى السلالة الحاكمة فى بلدة كوجوريو، حيث أخذ فن التايكوندو للدفاع عن النفس يأخذ طابعًا تقليديًا يمارس بنشاط فى الطقوس الدينية على إيقاعات موسيقية متعارف عليها فى تلك العصور ويمارسها الرجال والأطفال والنساء والشيوخ حبًا لحركاتها من ناحية ولاستخدامها فى الدفاع عن النفس من ناحية أخرى ثم احتضنت كوريا الجنوبية رياضة التايكوندو واستطاع خبراؤها نشر اللعبة والوصول بها إلى كثير من دول العالم كما تم إنشاء اتحاد دولى للتايكوندو واتخذ من كوريا مقرًا له عام 1972 .

ومن الأدوات التى تستخدم فى رياضة التايكوندو واقى الصدر والساعدين وأسفل الحزام، والرأس، وقفازات اليد، واقى الأسنان .