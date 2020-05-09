شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يؤجل مناقشة الموقف المالى للاتحاد لاستكمال بنود اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة تأجيل اجتماع مجلس إدارة الإتحاد لمناقشة الموقف المالى للاتحاد إلى الأربعاء بدلاً من غدا الأحد ، وقال سامح حمدى في تصريح لـ الخليج 365" أنه من المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة بنود اللائحة الجديدة غداً الأحد في جلسة بمقر الإتحاد .

وتدرس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى شهر يونيو المقبل لتغيير بعض بنود لائحة الاتحاد، حيث أن اللجنة المؤقتة بصدد صياغة بنود اللائحة لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، ومن ثم الدعوة للجمعية العمومية.

وناقشت اللجنة المؤقتة هذه البنود فى اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد الأسبوع الماضى، لمناقشة تصور عودة النشاط الذى سيتم استكمال مناقشته فى الاجتماع المقبل.

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إحترازى بسبب فيروس كورونا .