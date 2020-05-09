شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي:أعتذرت للخطيب و"اتخانقت" مع شادي محمد عشان طلب تغييري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام حنفي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي طلب عودته للقلعة الحمراء وعقد معه جلسة خاصة في مقر إقامته بأحد فنادق حي الزمالك لكن أحد مسئولي الأهلي رفض اتمام الصفقة.

وأضاف حنفي في برنامج لعبة وحكاية مع سيف تقديم الإعلامي سيف زاهر ، على قناة ملعب on time sport ،: بعد رحيلي من الأهلي وخلال الموسم الثاني لي بقميص حرس الحدود ..طلب مانويل جوزيه عودتي وتحدث معي في هذا الأمر بمقر إقامته ورحّبت بالطبع بهذا العرض لكن مسئولاً في الأهلي أفسد محاولات عودتي للقلعة الحمراء.

وتابع هشام حنفي: بعدما رحلت من الأهلي لعدم تحدث مسئولو النادي معي بشأن تجديد عقدي أنتقلت للدوري التركي لكني قررت العودة لمصر لأنني لم أستطع التأقلم مع الغربة رغم أن كثيرون طالبوني بالبقاء في تركيا ومنهم أحمد حسن عميد لاعبي العالم.

وأستطرد : تحدثت مع محمود الخطيب وأعتذرت له عن الرحيل من الأهلي وطلبت العودة للقلعة الحمراء وتحدثنا ما يقرب من نصف ساعة ونصحني بعدم اللعب للزمالك لأن ذلك سيؤثر على فرصتي في العمل مُستقبلاً بالأهلي ، وقال لي ": تحدث مع طارق سليم مدير الكرة لأنه مُختص بمسألة عودتك للأهلي لكن طارق سليم لم يتقبّل عودتي فرحلت للحدود والإتحاد السكندري وقضيت 8 أعوام في الملاعب بعد الرحيل عن القلعة الحمراء ظهرت خلالها بشكل جيد وتحديداً خلال تجربتي مع الحدود التي أراها جيدة للغاية.

وروى هشام حنفي تفاصيل أزمته مع شادي محمد لاعب الأهلي السابق ، قائلاً : في مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدور قبل النهائي لكأس مصر ..تقدمنا على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول ووجدت أن الإسماعيلي يضغط على ملعبه ووسط جماهيره من أجل التسجيل فقولت لعصام الحضري حارس الفريق وقتها : حاول تهدي اللعب حتى نحافظ على تقدمنا.

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وتابع هشام حنفي: بينما كنت أتحدث مع هادي خشبة قائد الفريق وقتها من أجل تهدئة اللعب ، وحينما نظرت للخلف وجدت شادي محمد يشاور للجهاز الفني للأهلي: وينصحا للجهاز بتغييري ، حيث أشار لهم بعلامة التغيير لرقم 8 أي تغييري وأخراجي من أرض الملعب بدعوى أنني لم أعد قادر على اللعب وهنا حدثت مشادة عابرة بيننا ولاحظها الجمهور في المدرجات قبل أن يتحدث مع الراحل ثابت البطل بعدها وقال لي :هجبلك حقكك.

وتابع :بين شوطي المباراة قولت للجهاز الفني أنني لن أستكمال المباراة بسبب هذه المشادة وخرجت فعلاً وشارك بدلاً مني النيجيري يوسف يعقوب لاعب الفريق السابق وفي الشوط الثاني سجل الأسماعيلي أربعة أهداف لنخسر المباراة بأربعة أهداف لهدفين.

وأكد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن هذا المشادة تسببت في خضم مبلغ منه وكذلك من شادي محمد وأنقطع الحديث بيننا ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل أن يتدخل بعض لاعبو الأهلي للصلح بيننا.