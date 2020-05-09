شباب بلوزداد يخطر الرياضة الجزائرية رسمياً برغبته في إلغاء الدوري

طالب نادي شباب بلوزداد الجزائري، بإلغاء منافسات الدوري الجزائري الموسم الحالي، والمتوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأصدر النادي الجزائري اليوم السبت، بياناً رسمياً أكد فيه مطلبه لمسؤولي الرياضة هناك، بضرورة الإلغاء تحقيقاً للمصلحة العامة

خلال الفترة الحالية.وأورد النادي الجزائري في بيانه، أن صحة اللاعبين عامل ينبغي أخذه في الاعتبار، كيف يعود النشاط، ورياضة كرة القدم، تتطلب الاحتكاك داخل أرضية الملعب بين اللاعبين واستحالة تحقيق أي نوع من التباعد، كذلك كيف سيتم ضمان تنقلات الأندية من مكان لآخر.واستشهد النادي الجزائري في بيانه بعدد من الاتحادات الأوروبية التي ألغت منافستها المحلية للموسم الحالي بالرغم من تمتع أنديتها بمستويات فنية عالية.واحتل فريق شباب بلوزداد صدارة ترتيب الدوري الجزائري قبل فترة توقف المنافسات.