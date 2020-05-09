شرط يوفنتوس للتخلي عن بيانيتش لبرشلونة

يعد البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، هدفًا للنادي برشلونة، من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وتدعيم خط الوسط للبلوجرانا.

كتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن يوفنتوس مهتم بضم أرثر ميلو لاعب

وسط برشلونة، من أجل الموافقة على بيع بيانيتش لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة اليوفي لا ترغب بضم فيدال أو راكيتيتش، حيث تسعى إدارة برشلونة لإدارج الثنائي

بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل ضم بيابيتش صاحب الـ30 عامًا، وإقناع النادي الإيطالي بالتخلي عنه.

وتابعت الصحيفة، أن بيانيتش موافق على الانتقال للنادي الكتالوني، ومهوس بخوض تجربة اللعب ضمن صفوف برشلونة، لكن سيحتاج نادي برشلونة لإيجاد صيغة أخرى، من أجل إتمام عملية انتقال بيانيتش.